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AGENDA · Le Mans

La vie secrète d’un vieux frêne Médiathèque Aragon Le Mans

mercredi 30 septembre 2026 · Médiathèque Aragon · Le Mans

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Aragon
Adresse
54 Rue du Port
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif

Le Mans

La vie secrète d’un vieux frêne

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30
fin : 2026-10-31

Date(s) :
2026-09-30

Exposition
Au coeur d’une installation réalisée par les enfants des accueils de loisirs de la Ville du Mans, découvrez les secrets de conception qui se cachent derrière “L’Arbri” (Éditions du Ricochet) de Séverine Duchesne, lauréate du Livre Vert Le Mans 2026.

du 30 sept. au 31 oct. Aragon
Tout public   .

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

L’événement La vie secrète d’un vieux frêne Le Mans a été mis à jour le 2026-08-14 par CDT72

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