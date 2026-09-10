La vie secrète d’un vieux frêne Médiathèque Aragon Le Mans
mercredi 30 septembre 2026 · Médiathèque Aragon · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
La vie secrète d’un vieux frêne
Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-09-30
Exposition
Au coeur d’une installation réalisée par les enfants des accueils de loisirs de la Ville du Mans, découvrez les secrets de conception qui se cachent derrière “L’Arbri” (Éditions du Ricochet) de Séverine Duchesne, lauréate du Livre Vert Le Mans 2026.
du 30 sept. au 31 oct. Aragon
Tout public .
Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
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English :
L’événement La vie secrète d’un vieux frêne Le Mans a été mis à jour le 2026-08-14 par CDT72
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