La vie secrète d’un vieux frêne Médiathèque Aragon Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

La vie secrète d’un vieux frêne

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-09-30

Exposition

Au coeur d’une installation réalisée par les enfants des accueils de loisirs de la Ville du Mans, découvrez les secrets de conception qui se cachent derrière “L’Arbri” (Éditions du Ricochet) de Séverine Duchesne, lauréate du Livre Vert Le Mans 2026.

du 30 sept. au 31 oct. Aragon

Tout public .

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

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English :

L’événement La vie secrète d’un vieux frêne Le Mans a été mis à jour le 2026-08-14 par CDT72