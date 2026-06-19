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AGENDA · Chauray

La Ville en Fête à Chauray Chauray

dimanche 12 juillet 2026 · Chauray

La Ville en Fête à Chauray Chauray

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
22:00:00
Adresse
Rue de l'Église
Ville
79180 Chauray
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Chauray

La Ville en Fête à Chauray

Rue de l’Église Chauray Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 22:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

La Ville en Fête samedi 11 juillet 2026 au départ du Temple et en direction du stade de foot de Chauray.

Le programme

22h00 Distribution et Retraite aux flambeaux Déambulation au départ du Temple de Chauray
23h00 Feu d’artifice musical au stade de foot   .

Rue de l’Église Chauray 79180 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 08 02 93 

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English : La Ville en Fête à Chauray

L’événement La Ville en Fête à Chauray Chauray a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Niort Marais Poitevin

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