La Ville en Fête à Chauray Chauray
dimanche 12 juillet 2026 · Chauray
Informations pratiques
Chauray
La Ville en Fête à Chauray
Rue de l’Église Chauray Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 22:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
La Ville en Fête samedi 11 juillet 2026 au départ du Temple et en direction du stade de foot de Chauray.
Le programme
22h00 Distribution et Retraite aux flambeaux Déambulation au départ du Temple de Chauray
23h00 Feu d’artifice musical au stade de foot .
Rue de l’Église Chauray 79180 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 08 02 93
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English : La Ville en Fête à Chauray
L’événement La Ville en Fête à Chauray Chauray a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Niort Marais Poitevin
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