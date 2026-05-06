La Ville est à Vous – Plainpalais, Autre lieu, Genève

La Ville est à Vous – Plainpalais 16 et 17 mai Autre lieu

« Gratuit »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T07:00:00+02:00 – 2026-05-16T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-17T07:00:00+02:00 – 2026-05-17T21:00:00+02:00

Transformant chaque quartier en lieu de fêtes et de rencontres conviviales, la ville est à vous permet aux habitantes et habitants de Genève de se réapproprier l’espace public. Organisées par des habitantes et des habitants, ces fêtes sont coordonnées par la Ville de Genève.

Le 16 et 17 mai 2026 la ville est à vous sera à Plainpalais.

Programme

Tous les ingrédients des fêtes de rue sont présents, concoctés avec amour et enthousiasme par les habitantes et habitants: animations, concerts, ateliers pour toutes les générations, cirque, danse, théâtre de rue et spécialités culinaires du monde entier.

Une semaine avant l’événement retrouvez le programme complet sur:

https://www.instagram.com/vavgeneve/

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 5,969 Followers, 232 Following, 312 Posts – See Instagram photos and videos from La ville est u00e0 vous (@vavgeneve) », « type »: « rich », « title »: « La ville est u00e0 vous (@vavgeneve) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/489128124_1138837184712010_7370936492391689128_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=104&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy4xMDgwLkMzIn0%3D&_nc_ohc=JEuhsGE5nDIQ7kNvwFjQjOM&_nc_oc=AdoU9h8D_VK1G7UJwSG_6eV8-LAmclcufWCWL9PKlGQfmeck4ybaP8_PVW5PCPYDMMY&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&_nc_ss=7f60f&oh=00_Af1C7FU2Jb_iRCfat2tIWUTAvylx9vmNZgyhHSt5ODO8-Q&oe=69F52F42 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/vavgeneve/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Instagram »}, « link »: « https://www.instagram.com/vavgeneve/ »}]

La ville est à vous est une manifestation populaire: le temps d’un week-end, les rues d’un quartier deviennent piétonnes, et se transforment en un lieu de fête et de rencontre.

Lisa Frisco