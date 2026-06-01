La ville, la cabane, la forêt et les champs Meymac lundi 1 juin 2026.

Meymac

La ville, la cabane, la forêt et les champs

rue des moines Meymac Corrèze

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 14:00:00

fin : 2026-08-31 18:00:00

Date(s) :

2026-06-01 2026-07-01 2026-09-01

Cette nouvelle exposition présente le travail d’une quarantaine d’artistes pour qui la cabane incarne la liberté, l’autonomie et la capacité à vivre en harmonie avec la nature, sans renoncer aux avantages de la modernité. .

rue des moines Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 23 30 contact@cacmeymac.fr

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English : La ville, la cabane, la forêt et les champs

L’événement La ville, la cabane, la forêt et les champs Meymac a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de Haute Corrèze