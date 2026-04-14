La ville recyclée façon Michel Gondry, MAN – le forum, Rouen

La ville recyclée façon Michel Gondry Mercredi 22 avril, 14h00 MAN – le forum Seine-Maritime

Sur inscription

plein tarif : 20€

tarif adhérent* : 15€

* Le montant de l’adhésion enfant est de 10€. Adhérer permet de bénéficier de tarifs réduits sur l’ensemble des ateliers pendant un an de date à date.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T16:30:00+02:00

Connais-tu le cinéaste Michel Gondry ? Avant de réaliser des films célèbres, il créait déjà des univers étonnants en fabriquant des décors en carton-pâte pour les clips de son groupe de musique.

Si toi aussi tu veux imaginer et construire une ville incroyable avec peu de moyens, rejoins-nous pour un atelier créatif ! Nous utiliserons du carton et des tubes en réemploi, dans l’esprit de l’exposition « Passé Recomposé – Expérimenter le réemploi », actuellement présentée à la Maison de l’architecture. Tu aimes l’architecture et les maquettes ? Nous avons hâte de créer avec toi !

MAN – le forum 48 rue victor hugo, 76000 Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/atelier-archi-jeune-la-ville-recyclee-facon-michel-gondry »}, {« type »: « phone », « value »: « 0235034031 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@man-leforum.fr »}]

Connais-tu le cinéaste Michel Gondry ? Il a créé des décors de ville étonnants en carton-pâte pour de nombreux clips de musique. Viens imaginer une ville avec nous en t’inspirant de son univers !

PQ Ville, maquette du film La Science des rêves de Michel Gondry ©Midi Libre