La ville selon Armel, Chapelle Saint-Jean quartier St-Rambert, Saint-Just-Saint-Rambert
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Saint-Jean quartier St-Rambert · Saint-Just-Saint-Rambert
Informations pratiques
La ville selon Armel 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Jean quartier St-Rambert Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Entre pierres chargées d’histoire et scènes de vie quotidienne, les photographies d’Armel révèlent une ville vivante où l’humain, le patrimoine bâti et la nature dialoguent sans cesse…
Chapelle Saint-Jean quartier St-Rambert Rue De Simiane de Montchal 42170 St Just St Rambert Saint-Just-Saint-Rambert 42170 Saint-Rambert-sur-Loire Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477520897 http://memoire-patrimoine42.com https://www.facebook.com/memoirepatrimoine42170 La chapelle Saint-Jean date du VIe siècle environ. parkings
Entre pierres chargées d’histoire et scènes de vie quotidienne, les photographies d’Armel révèlent une ville vivante où l’humain, le patrimoine bâti et la nature dialoguent sans cesse…
©Mémoire et Patrimoine
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