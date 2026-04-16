La ville terraquatique : acclimater la vallée École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville Paris

La ville d’aujourd’hui est structurellement hydrophobe. Alors même que sa demande en eau est insatiable, tout est mis en œuvre pour empêcher celle-ci de s’infiltrer dans le tissu urbain. Les villes du passé, en revanche, n’éprouvaient pas une telle aversion pour l’eau, mais l’accueillaient en leur sein comme une source de vitalité. Qu’en est-il des villes de demain ? Alors que le réchauffement climatique entraîne des pluies plus abondantes et plus fréquentes, vouloir écarter l’eau est un combat qu’elles sont vouées à perdre. L’alternative consiste à réapprendre à vivre avec l’eau, comme le faisaient nos prédécesseurs.

Afin d’explorer les enjeux présents et futurs liés à ces questionnements, Tim Ingold propose de relire la pensée de deux penseurs visionnaires de la fin du XIXe et du début du XXe siècle : Élisée Reclus en France et Patrick Geddes en Écosse. Là où Geddes prône le retour de la ville dans sa vallée, Reclus nous apprend à imaginer la vallée comme un microcosme de la grande circulation des eaux qui constitue la vie elle-même.

Conférence en anglais

Tim Ingold, anthropologue britannique, invite à repenser la place de l’eau dans la ville, à l’heure du dérèglement climatique, en s’appuyant sur les visions croisées d’Élisée Reclus et de Patrick Geddes.

Le jeudi 16 avril 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-16T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-17T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-16T19:00:00+02:00_2026-04-16T21:00:00+02:00

École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville 60 Boulevard de la Villette 75019 Paris

Métro -> 2 : Belleville (Paris) (370m)

Bus -> 26 : Atlas (Paris) (222m)

Vélib -> Sambre et Meuse – Villette (60.03m)

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