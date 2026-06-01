La ville travaille, photographies, Anna Chojnacka à Katowice, Couriot – Musée de la Mine Saint-Étienne, Saint-Étienne

La ville travaille, photographies, Anna Chojnacka à Katowice 3 novembre 2026 – 26 mars 2027 Couriot – Musée de la Mine Saint-Étienne Loire

Plein tarif : 6,70 € / Tarif réduit : 5,10 €

Gratuit pour les moins de 25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, accompagnateurs de groupes, membres de l’ICOM, détenteurs d’une carte de presse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-03T10:00:00+01:00 – 2026-11-03T18:00:00+01:00

Fin : 2027-03-26T10:00:00+01:00 – 2027-03-26T18:00:00+01:00

Fruit d’un partenariat avec le Musée d’Histoire de Katowice, cette exposition met en lumière les œuvres d’Anna Chojnacka (1914-2007), photographe polonaise dont les œuvres figurent dans de grandes institutions comme le MET à New York. C’est sa première rétrospective en France, elle qui a voyagé dans le monde entier. La sélection présentée est une infime partie des 2 500 photographies et 18 000 négatifs conservés par le Musée d’Histoire de Katowice, institution à laquelle Anna Chojnacka a confié son héritage artistique via des achats et des dons entre 1989 et 2007.

Les photographies d’Anna Chojnacka dépassent l’intention littérale de la commande industrielle et laissent entrevoir une conscience politique et environnementale servie par une science du cadrage et des reflets hérités de l’esthétique des grands photographes des années 1930, d’Alexandre Rodtchenko à Germaine Krull.

La quarantaine de photographies exposées mettent en lumière une ville en mutation. Le Katowice du 19e siècle disparaît en partie dans les années 1950 pour laisser place aux immeubles de l’époque soviétique, symboles de modernité comme en témoigne la photographe. C’est ainsi que se succèdent paysages urbains laissant entrevoir une cheminée d’usine ou l’ambiance nocturne de la ville.

Entre œuvres subjectives et commandes, Anna Chojnacka donne à voir aussi bien la puissance industrielle d’une région que le constat brutal des sols heurtés, blessés, laissés pour compte par l’industrialisation.

Couriot – Musée de la Mine Saint-Étienne 3 boulevard Maréchal Franchet d’Esperey 42 000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42016 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 43 83 23 http://musee-mine.saint-etienne.fr Ici, les machines se sont tues en 1973.

Les mineurs ont déserté les lieux mais tout y respire encore leur travail, jusque dans le grand paysage que constitue Couriot. Occupant les anciens bâtiments de la mine aujourd’hui classés Monuments Historiques, le musée fait découvrir leurs machines, leurs métiers et leurs vies, et ressentir l’ampleur du travail souterrain. Grand emblème du passé houiller de Saint-Étienne avec ses deux crassiers et son chevalement qui dominent la ville, Couriot est aussi un lieu de vie.

Au fil de votre visite, vous pourrez notamment découvrir :

• la galerie minière reconstituée (uniquement accessible en visite guidée) ;

• le grand lavabo évoquant les mineurs qui se pressent ;

• les espaces d’exposition dans l’ancienne chaufferie. Parkings : rue Charles Dupuy et parking du Clapier, boulevard Pierre-Mendès-France

Bus : ligne 7 de la STAS, arrêt Musée de la Mine

Train : arrêt Gare du Clapier

Vélo : station Vélivert située à côté de la gare du Clapier

Fruit d’un partenariat avec le Musée d’Histoire de Katowice, cette exposition met en lumière les œuvres d’Anna Chojnacka (1914-2007), photographe polonaise dont les œuvres figurent dans de grandes le…

© Anna Chojnakca – Paysage hivernal avec la mine Łagiewniki à Bytom

1960, inv. MHK/F/ACh/1012