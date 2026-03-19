Visite Guidée du site de Saint-Victor-sur-Loire

Lieu de rendez-vous précisé après inscription. Saint-Étienne Loire

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 10:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-07-26 2026-08-23

Situé à 15 km de Saint-Étienne, le bourg historique de Saint-Victor-sur-Loire domine le site naturel classé des Gorges de la Loire.

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Lieu de rendez-vous précisé après inscription. Saint-Étienne 42230 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 48 76 27

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English :

Located 15 km from Saint-Étienne, the historic town of Saint-Victor-sur-Loire overlooks the natural site of the Loire Gorges.

L’événement Visite Guidée du site de Saint-Victor-sur-Loire Saint-Étienne a été mis à jour le 2026-03-19 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès