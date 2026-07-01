190 ans de la Banque de France dans son nouvel écrin, Banque de France, Saint-Étienne

Informations pratiques

190 ans de la Banque de France dans son nouvel écrin Samedi 19 septembre, 09h00, 14h00 Banque de France Loire

gratuit, que sur inscription, groupe de 25 personnes au maximum, durée 1h15 par session

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Venez participer à une visite commentée sur la Banque de France avec 4 ateliers successifs tout en circulant dans nos nouveaux locaux design : notre histoire depuis 190 ans, mieux connaitre les billets de banque, jouer sur des questions d’éducation financière ou budgétaire et échanger librement avec notre équipe.

Banque de France 2 parvis Laroque 42000 Saint-Etienne Saint-Étienne 42007 Loire Auvergne-Rhône-Alpes http://banque-france.fr http://banque-france.fr [{« type »: « link », « value »: « http://banque-france.fr »}] La Banque existe depuis 190 ans à Saint-Etienne, il s’agit de comprendre ses missions et d’échanger avec les équipes, de découvrir sa grande histoire dans ses nouveaux locaux. En face de la gare SNCF Châteaucreux – avec tous les transports en commun – entrée côté parvis Laroque à côté de la CPAM au numéro 2 – fléchage assuré et non par l’entrée Denfert Rochereau

Venez participer à une visite commentée sur la Banque de France avec 4 ateliers successifs tout en circulant dans nos nouveaux locaux design : notre histoire depuis 190 ans, mieux connaitre les de ou…

© Banque de France Saint-Etienne