Collège Musée, collège Marc Seguin, Saint-Étienne

Informations pratiques

Collège Musée 18 et 19 septembre collège Marc Seguin Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T16:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Au cours d’une visite libre, accompagnée par des élèves ambassadeurs, venez découvrir des expositions en déambulant dans les couloirs du collège.

Un établissement scolaire qui garde trace et qui fait évoluer ses espaces en galeries de musée. Entre ces murs et dans les rues de notre cité, coule une mémoire invisible, celle des ressources, des rencontres et des lieux que l’on partage. C’est l’histoire d’une ville, d’un quartier, d’un patrimoine historique, culturel et artistique mis en valeur par les travaux d’élèves, les artistes de passage et les différents projets portés par les équipes.

Le collège dispose aussi d’une mare pédagogique qui proposera des ateliers ludiques au cours de la visite.

Les Journées Européennes du Patrimoine 2026 c’est l’occasion d’inaugurer le lancement de ce vaste projet : proclamer le Collège Musée!

collège Marc Seguin 125 bd Antonio Vivaldi 42007 Saint-Etienne Saint-Étienne 42007 Montreynaud Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0620804270 Le collège public Marc Seguin a 50 ans d’existence et propose une exposition d’éléments de mémoire du quartier et du patrimoine culturel et artistique. De récents projets « Terre de mémoire », « Sculpteurs de mémoire » « Mare pédagogique »… mettent en valeur, grâce aux productions d’élèves, l’histoire de la ville de Saint-Etienne et le patrimoine culturel de la colline de Montreynaud.

Au cours d’une visite libre, accompagnée par des élèves ambassadeurs, venez découvrir des expositions en déambulant dans les couloirs du collège.

©Delphine OLLIER