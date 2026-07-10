Galerie nationale du desig Visite guidée thématique La complète À mains nues Galerie nationale du design Saint-Étienne

Informations pratiques

Saint-Étienne

Galerie nationale du desig Visite guidée thématique La complète À mains nues

Galerie nationale du design Esplanade Jacques Bonnaval Saint-Étienne Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Option à ajouter au billet d’entrée.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Cette visite guidée en LSF (Langue des Signes Française), accessible aux publics sourds comme entendants, propose une découverte vivante et inclusive de l’exposition.

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Galerie nationale du design Esplanade Jacques Bonnaval Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 49 74 70

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English :

This guided tour in LSF (French Sign Language), accessible to both deaf and hearing visitors, offers a lively and inclusive exploration of the exhibition.

L’événement Galerie nationale du desig Visite guidée thématique La complète À mains nues Saint-Étienne a été mis à jour le 2026-07-10 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès