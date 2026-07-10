Galerie nationale du desig Visite guidée thématique La complète À mains nues Galerie nationale du design Saint-Étienne
samedi 19 septembre 2026 · Galerie nationale du design · Saint-Étienne
Informations pratiques
Saint-Étienne
Galerie nationale du desig Visite guidée thématique La complète À mains nues
Galerie nationale du design Esplanade Jacques Bonnaval Saint-Étienne Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Option à ajouter au billet d’entrée.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Cette visite guidée en LSF (Langue des Signes Française), accessible aux publics sourds comme entendants, propose une découverte vivante et inclusive de l’exposition.
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Galerie nationale du design Esplanade Jacques Bonnaval Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 49 74 70
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English :
This guided tour in LSF (French Sign Language), accessible to both deaf and hearing visitors, offers a lively and inclusive exploration of the exhibition.
L’événement Galerie nationale du desig Visite guidée thématique La complète À mains nues Saint-Étienne a été mis à jour le 2026-07-10 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès
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