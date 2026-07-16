Portes Ouvertes, Association Model’Rail, Saint-Étienne

Informations pratiques

Portes Ouvertes 18 – 20 septembre Association Model’Rail Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T16:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Portes ouvertes du club

Pour cette édition, nous vous accueillons pour une expo photos de gares locales et d’ailleurs, ainsi que pour jouer au train sur nos circuits. Vous pourrez découvrir aussi les avancées de notre réalisation en cours sur le thème du vélo

Association Model’Rail 125, rue Gabriel Péri, 42000 Saint-Etienne Saint-Étienne 42100 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 06 28 32 04 71 http://www.modelrail.fr https://www.facebook.com/groups/modelrailsaintetienne/ Siège de l’association Model’Rail, modélisme ferroviaire d’ambiance à Saint-Etienne Ouverture habituelle les vendredis de 17h à 20h

Portes ouvertes du club

©Model’Rail