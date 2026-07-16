Portes Ouvertes, Association Model’Rail, Saint-Étienne
vendredi 18 septembre 2026 · Association Model'Rail · Saint-Étienne
Informations pratiques
Portes Ouvertes 18 – 20 septembre Association Model’Rail Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T16:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Portes ouvertes du club
Pour cette édition, nous vous accueillons pour une expo photos de gares locales et d’ailleurs, ainsi que pour jouer au train sur nos circuits. Vous pourrez découvrir aussi les avancées de notre réalisation en cours sur le thème du vélo
Association Model’Rail 125, rue Gabriel Péri, 42000 Saint-Etienne Saint-Étienne 42100 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 06 28 32 04 71 http://www.modelrail.fr https://www.facebook.com/groups/modelrailsaintetienne/ Siège de l’association Model’Rail, modélisme ferroviaire d’ambiance à Saint-Etienne Ouverture habituelle les vendredis de 17h à 20h
Portes ouvertes du club
©Model’Rail
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