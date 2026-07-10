Galerie nationale du desig Visite guidée thématique La complète , Imaginer son vase Galerie nationale du design Saint-Étienne
samedi 22 août 2026 · Galerie nationale du design · Saint-Étienne
Informations pratiques
Saint-Étienne
Galerie nationale du desig Visite guidée thématique La complète , Imaginer son vase
Galerie nationale du design Esplanade Jacques Bonnaval, 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Option à ajouter au billet d’entrée.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-22
Imaginer son vase
Une visite guidée inspirante, suivie d’un atelier créatif de collage, à partir de 6 ans.
.
Galerie nationale du design Esplanade Jacques Bonnaval, 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 49 74 70
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English :
Design Your Own Vase
An inspiring guided tour, followed by a creative collage workshop, for ages 6 and up.
L’événement Galerie nationale du desig Visite guidée thématique La complète , Imaginer son vase Saint-Étienne a été mis à jour le 2026-07-10 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès
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