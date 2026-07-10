Galerie nationale du desig Visite guidée thématique La complète , Imaginer son vase Galerie nationale du design Saint-Étienne

Informations pratiques

Saint-Étienne

Galerie nationale du desig Visite guidée thématique La complète , Imaginer son vase

Galerie nationale du design Esplanade Jacques Bonnaval, 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Option à ajouter au billet d’entrée.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-22

Imaginer son vase

Une visite guidée inspirante, suivie d’un atelier créatif de collage, à partir de 6 ans.

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Galerie nationale du design Esplanade Jacques Bonnaval, 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 49 74 70

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English :

Design Your Own Vase

An inspiring guided tour, followed by a creative collage workshop, for ages 6 and up.

L’événement Galerie nationale du desig Visite guidée thématique La complète , Imaginer son vase Saint-Étienne a été mis à jour le 2026-07-10 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès