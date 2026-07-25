Festival de poésie Franco Italien Ponti di Poesie Saint-Étienne
mardi 25 août 2026 · Saint-Étienne
Informations pratiques
Saint-Étienne
Festival de poésie Franco Italien Ponti di Poesie
Divers lieux Saint-Étienne Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 10:00:00
fin : 2026-08-26 19:00:00
Date(s) :
2026-08-25
Festival de poésie franco-italien Ponti di Poesie
Les 25 et 26 août 2026, la Médiathèque de Carnot accueille la première édition du Festival de poésie franco-italien Ponti di Poesie . Pendant deux jours, poètes français et italiens se rencontrent
.
Divers lieux Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 43 35 20 maria.mischitelli@gmail.com
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English :
Franco-Italian Poetry Festival %AB Ponti di Poesie %BB
On August 25 and 26, 2026, the Carnot Media Library will host the first edition of the Franco-Italian Poetry Festival %AB Ponti di Poesie %BB. For two days, French and Italian poets will come together
L’événement Festival de poésie Franco Italien Ponti di Poesie Saint-Étienne a été mis à jour le 2026-07-25 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès
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