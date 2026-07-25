Informations pratiques

Saint-Étienne

Festival de poésie Franco Italien Ponti di Poesie

Divers lieux Saint-Étienne Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 10:00:00

fin : 2026-08-26 19:00:00

Date(s) :

2026-08-25

Festival de poésie franco-italien Ponti di Poesie



Les 25 et 26 août 2026, la Médiathèque de Carnot accueille la première édition du Festival de poésie franco-italien Ponti di Poesie . Pendant deux jours, poètes français et italiens se rencontrent

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Divers lieux Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 43 35 20 maria.mischitelli@gmail.com

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English :

Franco-Italian Poetry Festival %AB Ponti di Poesie %BB



On August 25 and 26, 2026, the Carnot Media Library will host the first edition of the Franco-Italian Poetry Festival %AB Ponti di Poesie %BB. For two days, French and Italian poets will come together

L’événement Festival de poésie Franco Italien Ponti di Poesie Saint-Étienne a été mis à jour le 2026-07-25 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès