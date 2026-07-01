Portes ouvertes – jeux sur nos circuits ferroviaires, Association Model’Rail, Saint-Étienne
vendredi 18 septembre 2026 · Association Model'Rail · Saint-Étienne
Informations pratiques
Portes ouvertes – jeux sur nos circuits ferroviaires 18 – 20 septembre Association Model’Rail Loire
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T17:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez jouez en prenant les commandes de votre train sur les circuits du club. Cette année, nous exposons 3 circuits dont un en digital.
Vous avez du matériel roulant et vous souhaitez l’utiliser? Pas de problème, nos circuits en HO (digital ou non), HO métrique et N seront là pour vous.
Association Model’Rail 125, rue Gabriel Péri, 42000 Saint-Etienne Saint-Étienne 42100 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 06 28 32 04 71 http://www.modelrail.fr https://www.facebook.com/groups/modelrailsaintetienne/ Siège de l’association Model’Rail, modélisme ferroviaire d’ambiance à Saint-Etienne Ouverture habituelle les vendredis de 17h à 20h
Venez jouez en prenant les commandes de votre train sur les circuits du club. Cette année, nous exposons 3 circuits dont un en digital.
Model’Rail
À voir aussi à Saint-Étienne (Loire)
- Install Party aux Forges, Forges Lab 42, Saint-Étienne 16 juillet 2026
- Visite Guidée du site de Saint-Victor-sur-Loire Saint-Étienne 26 juillet 2026
- 190 ans de la Banque de France dans son nouvel écrin, Banque de France, Saint-Étienne 19 septembre 2026
- L’Opéra de Saint-Étienne fête sa rentrée, Opéra de Saint-Étienne, Saint-Étienne 19 septembre 2026
- Visite guidée thématique : A mains nues, Cité du design – Esad Saint-Étienne, Saint-Étienne 19 septembre 2026