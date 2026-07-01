Visite guidée thématique : A mains nues, Cité du design – Esad Saint-Étienne, Saint-Étienne

Informations pratiques

Visite guidée thématique : A mains nues 19 et 20 septembre Cité du design – Esad Saint-Étienne Loire

limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Une fois par mois, une équipe de médiateurs et médiatrices culturels propose un panorama complet des expositions de La Platine et de la Galerie nationale du design. A mains nues est une visite guidée en LSF (Langue des Signes Française), accessible aux publics sourds et entendants. Un.e médiateur.ice et une interprète LSf vous proposent une découverte vivante et inclusive des expositions.

Cité du design – Esad Saint-Étienne 3 Rue Javelin Pagnon, 42000 Saint-Étienne, France Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477478800 https://www.citedudesign.com Construite de 1863 à 1868, la manufacture impériale se compose de bâtiments rassemblant les différentes fonctions de production, d’administration et d’habitat, ordonnancés par une composition axiale. A l’ouest, la cour d’honneur est flanquée par les bâtiments d’administration et les pavillons de logement directoriaux précédés de jardins suspendus. Au centre, la grande usine en double H abrite quatre ateliers et la salle des machines. Le style éclectique Louis XIII, Napoléon III ou néo-classique voisine avec la modernité de structures de fer et de fonte. Les jardins ont conservé leurs essences d’origine.

La Cité du Design de Saint-Étienne occupe aujourd’hui le site. Tramway : T1 et T2 – Arrêt Cité du design. Parkings à proximité.

Journées européennes du patrimoine

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