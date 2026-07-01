L’Opéra de Saint-Étienne fête sa rentrée, Opéra de Saint-Étienne, Saint-Étienne

Informations pratiques

L’Opéra de Saint-Étienne fête sa rentrée Samedi 19 septembre, 10h00 Opéra de Saint-Étienne Loire

Les visites comportent de nombreux escaliers à parcourir.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

L’Opéra ouvre grand ses portes pour une journée festive, conviviale et ouverte à tous. Découvrez les coulisses et les secrets de la création artistique, rencontrez les équipes, participez à des ateliers et vivez une immersion unique au cœur de l’Opéra de Saint-Etienne.

Opéra de Saint-Étienne Jardin des Plantes 42000 Saint-Etienne Saint-Étienne 42030 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 47 83 40 https://opera.saint-etienne.fr/otse/ L’Opéra de Saint-Étienne se distingue comme une maison de production, dotée de ses propres ateliers de construction de décors et de confection de costumes. Ce savoir-faire unique lui permet de produire ou coproduire chaque saison une moyenne de trois nouveaux titres lyriques, affirmant ainsi son positionnement parmi les institutions créatives majeures du paysage lyrique national. Il dispose de deux salles de spectacle : le Grand Théâtre Massenet, d’une capacité de 1 210 places et le Théâtre Copeau, offrant 300 places. Parkings gratuits

LIGNES M2, M6, M7 (direction Michon) et 13 Arrêt Place Villeboeuf

LIGNE 12 Arrêt terminus Villeboeuf-le-Haut

Journées européennes du patrimoine

© Hubert Genouilhac