Visite à deux voix « Patrimoine & Nature », Parc de l’Europe, Saint-Étienne

Visite à deux voix « Patrimoine & Nature » Dimanche 7 juin, 14h00 Parc de l’Europe Loire

limité à 25 personnes – sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:00:00+02:00

Ville d’art et d’histoire et le service ingénierie écologique de la Ville de Saint-Etienne vous propose de (re)découvrir le patrimoine et les anecdotes autour du Parc de l’Europe.

Parc de l’Europe Rue de Wuppertal, 42100 Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Étienne 42100 Loire Auvergne-Rhône-Alpes Crée en 1964, le parc de l’Europe est considéré comme un véritable poumon vert au cœur de la zone urbaine des quartiers sud-est. Cet espace de près de 11 ha est très fréquenté comme lieu de promenade par les Stéphanois. Il fêtera son 50e anniversaire cette année.

Rendez-vous aux jardins

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