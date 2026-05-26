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Ouverture de la Galerie Nationale du Design à Saint-Etienne Cité du Design Saint-Étienne

Ouverture de la Galerie Nationale du Design à Saint-Etienne Cité du Design Saint-Étienne mardi 9 juin 2026.

Lieu : Cité du Design

Adresse : 14 esplanade Jacques Bonnaval

Ville : 42000 Saint-Étienne

Département : Loire

Début : mardi 9 juin 2026

Fin : dimanche 7 mars 2027

Heure de début : 10:00

Heure de fin : 18:00

Inaugurée au cœur de la Cité du design, la Galerie nationale du design s’impose comme un nouveau lieu de référence dédié aux collections publiques de design. Son exposition inaugurale, Design en main. Du langage à l’objet, à découvrir du 11 juin 2026 au 7 mars 2027, propose un parcours en six séquences autour de la main comme fil conducteur, entre histoire industrielle, objets du quotidien et création contemporaine.

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