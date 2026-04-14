Visitez la chocolaterie Weiss, Chocolatrie Weiss, Saint-Étienne

Visitez la chocolaterie Weiss 5 et 6 juin Chocolatrie Weiss Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T13:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

La chocolaterie Weiss, qui porte le nom de son fondateur Eugène Weiss est née en 1882 à Saint-Etienne, terre de chocolat. Désireuse de partager son savoir-faire artisanal d’exception, la maison Weiss a ouvert en octobre 2016. Les Ateliers Weiss, un lieu unique, vivant et accessible avec des animations, une boutique et un espace restauration.

Chocolatrie Weiss 1 rue Eugène Weiss 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://booking.myrezapp.com/fr/online/booking/step1/2388/8777 »}] [{« link »: « https://www.chocolat-weiss.fr »}]

Les Ateliers Weiss, un lieu vivant et accessible !

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