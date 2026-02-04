La visite à prendre au mot, Musée de la bonneterie, Troyes
La visite à prendre au mot, Musée de la bonneterie, Troyes samedi 23 mai 2026.
La visite à prendre au mot Samedi 23 mai, 20h15, 21h30, 22h00, 22h30, 23h00, 23h30 Musée de la bonneterie Aube
Durée : 30 min. Rendez-vous dans l’atelier de l’apprenti bonnetier (1er étage).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:15:00+02:00 – 2026-05-23T20:45:00+02:00
Fin : 2026-05-23T23:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
A partir d’un abécédaire imposé en lien avec la bonneterie, venez prendre au mot la guide afin de composer votre visite à la carte !
Musée de la bonneterie 4 Rue de Vauluisant, 10000 Troyes, France Troyes 10000 Quartier du Vauluisant Aube Grand Est 0325434320 https://www.musees-troyes.com/bonneterie Évocation de l’activité la plus emblématique de Troyes, cité européenne de la maille. Savoir-faire ancestral et création textile. Des métiers en bois aux machines perfectionnées de l’« âge d’Or » des XIXe et XXe siècles. Des articles en maille : bas, chaussettes, maillots et culottes conjuguent technique et esthétique.
Nuit européenne des musées
©Carole Bell
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