La visite des 2-3 ans : Le jardin des Charmettes, Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau, Chambéry

La visite des 2-3 ans : Le jardin des Charmettes Dimanche 20 septembre, 10h00 Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau Savoie

Réservation obligatoire en ligne dès le 4 septembre à 12h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Concoctée pour les tout-petits, cette première approche sensorielle du jardin des Charmettes les amène à la rencontre de la nature, des saisons et de la biodiversité.

Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau 890 Chemin des charmettes, 73000 Chambéry, France Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33479333944 http://www.chambery.fr/302-les-charmettes.htm [{« type »: « link », « value »: « https://www.chambery.fr/204-les-musees-de-la-ville-de-chambery.htm »}] Jean-Jacques Rousseau séjourne aux Charmettes avec Madame de Warens entre 1736 et 1742 où il découvre les plaisirs de la nature, s’adonne à sa passion pour la musique et poursuit son éducation, tant bien théorique que sentimentale. Mais les Charmettes sont aussi vite devenues un véritable lieu de pèlerinage après la mort de Rousseau et la Révolution Française en 1789. Aujourd’hui, vous pourrez profiter de cette atmosphère si spéciale et bucolique dans cette demeure historique qui a vu passer tant de personnages.

Vous pourrez également profiter du jardin, entre les pommiers, les vignes et les diverses plantes, qui offre une magnifique vue sur Chambéry et ses montagnes environnantes , ainsi que d’une riche programmation culturelle à destination de tous les publics ! Parking.

Concoctée pour les tout-petits, cette première approche sensorielle du jardin des Charmettes les amène à la rencontre de la nature, des saisons et de la biodiversité.

© Musées de la Ville de Chambéry