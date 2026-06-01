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La visite en musique, Musée des Augustins, Toulouse

La visite en musique, Musée des Augustins, Toulouse

La visite en musique, Musée des Augustins, Toulouse dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Musée des Augustins

Adresse : 21 rue de Metz 31000 Toulouse

Ville : 31000 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

La visite en musique Dimanche 21 juin, 11h00 Musée des Augustins Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T11:00:00+02:00 – 2026-06-21T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T11:00:00+02:00 – 2026-06-21T12:00:00+02:00

Suivez les guides-conférencières du musée pour une visite des collections. Découvrez la richesse des collections de peintures et de sculptures du musée des Augustins à travers plusieurs thématiques :
– La visite en musique
Tarifs : 8€ ; 3€ ; 6€

Musée des Augustins 21 rue de Metz 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie https://augustins.toulouse.fr/ Le musée présente des collections de peintures et de sculptures du début du Moyen Âge aux premières années du XXe siècle. Métro : ligne A – station Esquirol, ligne B – station Carmes
Visite guidée thématique des collections en français.

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