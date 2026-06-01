La visite en musique, Musée des Augustins, Toulouse

La visite en musique Dimanche 21 juin, 11h00 Musée des Augustins Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T11:00:00+02:00 – 2026-06-21T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T11:00:00+02:00 – 2026-06-21T12:00:00+02:00

Suivez les guides-conférencières du musée pour une visite des collections. Découvrez la richesse des collections de peintures et de sculptures du musée des Augustins à travers plusieurs thématiques :

– La visite en musique

Tarifs : 8€ ; 3€ ; 6€

Musée des Augustins 21 rue de Metz 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie https://augustins.toulouse.fr/ Le musée présente des collections de peintures et de sculptures du début du Moyen Âge aux premières années du XXe siècle. Métro : ligne A – station Esquirol, ligne B – station Carmes

Visite guidée thématique des collections en français.