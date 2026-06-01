La visite en musique, Musée des Augustins, Toulouse
La visite en musique, Musée des Augustins, Toulouse dimanche 21 juin 2026.
La visite en musique Dimanche 21 juin, 11h00 Musée des Augustins Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T11:00:00+02:00 – 2026-06-21T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T11:00:00+02:00 – 2026-06-21T12:00:00+02:00
Suivez les guides-conférencières du musée pour une visite des collections. Découvrez la richesse des collections de peintures et de sculptures du musée des Augustins à travers plusieurs thématiques :
– La visite en musique
Tarifs : 8€ ; 3€ ; 6€
Musée des Augustins 21 rue de Metz 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie https://augustins.toulouse.fr/ Le musée présente des collections de peintures et de sculptures du début du Moyen Âge aux premières années du XXe siècle. Métro : ligne A – station Esquirol, ligne B – station Carmes
Visite guidée thématique des collections en français.
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