La Visite-quiz au musée Jeanne d’Aboville, Musée Jeanne d’Aboville, La Fère

Informations pratiques

La Visite-quiz au musée Jeanne d’Aboville 19 et 20 septembre Musée Jeanne d’Aboville Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

On vous propose de découvrir le musée via un quiz concocté par l’équipe du musée ! En compagnie d’un guide, allez à la rencontre des collections via un quizz ludique qui demandera esprit de déduction et observation !

A partir de 10 ans, sans réservation, durée environ 40 mn

Musée Jeanne d’Aboville 5 Rue du Général de Gaulle, 02800 La Fère, France La Fère 02800 Aisne Hauts-de-France 0323567191 http://mjaboville-lafere.fr https://www.facebook.com/mjaboville Ensemble archéologique provenant des fouilles effectuées dans la régions laféroise. Collection de 400 peintures, essentiellement des écoles allemande, des Pays-Bas, italienne et française du XVe au XIX siècles. Parking gratuit face au musée, établissement sur trois niveaux sans ascenseur

On vous propose de découvrir le musée via un quiz concocté par l’équipe du musée ! En compagnie d’un guide, allez à la rencontre des collections via un quizz ludique qui demandera esprit de déduction…

©MJAboville