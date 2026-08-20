La Visite-quiz au musée Jeanne d’Aboville, Musée Jeanne d’Aboville, La Fère
samedi 19 septembre 2026 · Musée Jeanne d'Aboville · La Fère
Informations pratiques
La Visite-quiz au musée Jeanne d’Aboville 19 et 20 septembre Musée Jeanne d’Aboville Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
On vous propose de découvrir le musée via un quiz concocté par l’équipe du musée ! En compagnie d’un guide, allez à la rencontre des collections via un quizz ludique qui demandera esprit de déduction et observation !
A partir de 10 ans, sans réservation, durée environ 40 mn
Musée Jeanne d’Aboville 5 Rue du Général de Gaulle, 02800 La Fère, France La Fère 02800 Aisne Hauts-de-France 0323567191 http://mjaboville-lafere.fr https://www.facebook.com/mjaboville Ensemble archéologique provenant des fouilles effectuées dans la régions laféroise. Collection de 400 peintures, essentiellement des écoles allemande, des Pays-Bas, italienne et française du XVe au XIX siècles. Parking gratuit face au musée, établissement sur trois niveaux sans ascenseur
On vous propose de découvrir le musée via un quiz concocté par l’équipe du musée ! En compagnie d’un guide, allez à la rencontre des collections via un quizz ludique qui demandera esprit de déduction…
©MJAboville
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