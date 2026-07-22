La visite Sévigné Le village Grignan

Informations pratiques

Grignan

La visite Sévigné

Le village Départ devant l’office de tourisme Grignan Drôme

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif réduit

8-17 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-07-23

La visite Sévigné vous entraînera sur les lieux emblématiques de Grignan liés à la marquise tout évoquant sa vie. La visite guidée sera complétée par des lectures de lettres de Madame de Sévigné. Sur réservation. Visite Planète Guides.

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Le village Départ devant l’office de tourisme Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 90 75 71 planeteguides@gmail.com

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English :

The “Sévigné Tour” will take you to Grignan’s most iconic sites associated with the marquise, while recounting her life. The guided tour will be complemented by readings from Madame de Sévigné’s letters. Reservations required. Tour organized by Planète Guides.

L’événement La visite Sévigné Grignan a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes