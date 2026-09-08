La worde, la wild et le web Le Cube Aix-en-Provence
jeudi 22 octobre 2026 · Le Cube · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
La worde, la wild et le web
Jeudi 22 octobre 2026 à partir de 18h. Le Cube 29 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 18:00:00
fin : 2026-10-22
Date(s) :
2026-10-22
Vous allez assister à une conférence sur la colonisation de l’environnement d’internet par les bots.
Malheureusement, vous ne pourrez pas y assister jusqu’au bout… Nous sommes au regret de vous annoncer qu’il y aura un problème technique. Ce bug risque de vous propulser dans l’envers du
décor du Web. En tentant de rendre sa chair à nos imaginaires du monde numérique, cette machination théâtrale questionne le (futur) déclin d’internet en dialogue avec les mutations de nos villes-machines et ses dispositifs de contrôle. Engagée dans la recherche, joueuse dans les formes, Emmy Ols fabrique des fictions absurdes et burlesques pour tester des hypothèses, entre ce qui a été et ce qui n’est pas encore . Aix-Marseille Université s’associe à Lieux Publics (Centre National des Arts de Rue et de l’Espace Public) pour proposer 3 mois de résidence à une apprentie de la FAIAR (Formation Nationale Supérieure d’Art en espace public) Emmy Ols présente ainsi sa sortie de résidence en campus.
Emmy Ols Control Z Collective (sortie de résidence)
Ecriture, mise en scène, création visuelle et interprétation Emmy Ols
Collaboration à la dramaturgie Poemma Pourcheron
Interprétation Poemma Pourcheron, Léa Puissant, Chloé Letemple, To’a Serin-Tuikalepa
Création lumière et régisseur général Antoine Beaucourt
Création sonore Rrrrose Azerty
Création numérique Pauline Wable
Scénographie Ari Hamot
Création costume Lara Gueret
Emmy vit et travaille à Marseille depuis 2023.
Elle a obtenu son Diplôme National Supérieur en Étude Plastique en 2018 à l’école de Beaux-
Arts de Clermont-Ferrand.
Engagée dans la recherche, joueuse dans les formes, Emmy fabrique des fictions absurdes et
burlesques pour tester des hypothèses, entre ce qui a été et ce qui n’est pas encore . En négociation constante entre le réel, le documentaire et la fiction, elle cherche une nouvelle
façon de problématiser des concepts (politiques, philosophiques et sociaux) en les mettant en
tension avec le présent. Fondre la réalité de nos conditions de vies quotidiennes avec des
fictions bâtardes, étranges, imparfaites, drôles et graves dans un même alliage pour (ré)chauffer
ce métal tendre et façonnable qu’est l’imaginaire.
En infiltrant des personnages incongrus et malicieux·ses dans le tissu du quotidien (pour un
public averti ou pas, dans des sphères publiques ou privées) Emmy et ses acolytes créent la
confusion afin de ne plus envisager comme “naturel” ce qui relève en réalité de mécanismes
structurels.
Résidence croisées entre Lieux Publics et Aix Marseille Université
Avec le soutien de la Biennale d’Aix organisée par la Ville d’Aix-en-Provence et CHRONIQUES
dans le cadre de la Biennale des Imaginaires Numériques .
Le Cube 29 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
You are going to attend a conference on the colonization of the Internet by bots.
L’événement La worde, la wild et le web Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-27 par Mairie d’Aix-en-Provence
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