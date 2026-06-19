La Zicotek invite… Mafalda Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau mercredi 1 juillet 2026.

Plouguerneau

La Zicotek invite… Mafalda

Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 18:30:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

La chorale Mafalda, sept voix féminines qui chantent en polyphonie.

Mafalda explore un répertoire de chants d’origines diverses. Des chants populaires, souvent porteurs de messages politiques, féministes ou sociaux, parfois anarchistes, parfois amoureux, rarement en français. .

Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75

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English :

L’événement La Zicotek invite… Mafalda Plouguerneau a été mis à jour le 2026-06-12 par OT PAYS DES ABERS