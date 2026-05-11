La Zicotek invite MUSIQUES et CULTURES Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau
La Zicotek invite MUSIQUES et CULTURES Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau mercredi 10 juin 2026.
Plouguerneau
La Zicotek invite MUSIQUES et CULTURES
Médiathèque Les Trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 16:00:00
fin : 2026-06-10 17:00:00
Date(s) :
2026-06-10
Un atelier musical ludique pour enfants et familles
découverte d’instruments (trompette, violoncelle, harpe, saxophone),
mise en musique d’un conte en direct,
et expérimentation par les participants !
Un moment créatif pour jouer avec les sons. .
Médiathèque Les Trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75
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English : La Zicotek invite MUSIQUES et CULTURES
L’événement La Zicotek invite MUSIQUES et CULTURES Plouguerneau a été mis à jour le 2026-05-11 par OT PAYS DES ABERS
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