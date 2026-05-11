La Zicotek invite MUSIQUES et CULTURES Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau

Plouguerneau

La Zicotek invite MUSIQUES et CULTURES

Médiathèque Les Trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 16:00:00

fin : 2026-06-10 17:00:00

Date(s) :

2026-06-10

Un atelier musical ludique pour enfants et familles

découverte d’instruments (trompette, violoncelle, harpe, saxophone),

mise en musique d’un conte en direct,

et expérimentation par les participants !

Un moment créatif pour jouer avec les sons. .

Médiathèque Les Trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75

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English : La Zicotek invite MUSIQUES et CULTURES

L’événement La Zicotek invite MUSIQUES et CULTURES Plouguerneau a été mis à jour le 2026-05-11 par OT PAYS DES ABERS