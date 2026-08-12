Informations pratiques

Château-Salins

L’abandon

2 rue Poincaré Château-Salins Moselle

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Vendredi 2026-09-25 20:30:00

fin : 2026-09-29 23:00:00

Date(s) :

2026-09-25 2026-09-27 2026-09-29

Tout le monde connaît le nom de Samuel Paty, mais peu connaissent réellement son histoire.

À la lumière des enquêtes et des procès, ce film retrace les onze derniers jours de la vie de ce professeur d’Histoire-Géographie, assassiné le 16 octobre 2020 à la sortie de son collège.

En revenant sur les événements qui ont conduit à ce drame, L’Abandon interroge les mécanismes qui ont mené à cette tragédie et rend hommage à un enseignant profondément attaché aux valeurs de la République.Tout public

6 .

2 rue Poincaré Château-Salins 57170 Moselle Grand Est +33 3 87 05 10 52 mairie@chateau-salins.fr

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English :

Everyone knows the name Samuel Paty, but few actually know his story.

In light of the investigations and trials, this film recounts the last eleven days of the life of this history and geography teacher, who was murdered on October 16, 2020, as he was leaving his middle school.

By revisiting the events that led to this tragedy, *L’Abandon* examines the mechanisms that led to this tragedy and pays tribute to a teacher deeply committed to the values of the Republic.

L’événement L’abandon Château-Salins a été mis à jour le 2026-08-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS SAULNOIS