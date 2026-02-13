L’Abbatiale Saint-Ouen restaurée Rouen

L’Abbatiale Saint-Ouen restaurée

Partez à la découverte de l’abbatiale Saint-Ouen de Rouen lors d’une visite guidée dedans–dehors au cœur de l’un des plus grands chefs-d’œuvre du gothique rayonnant.

Façade monumentale, volumes grandioses, lumière spectaculaire laissez-vous séduire par l’histoire fascinante, l’architecture exceptionnelle et les trésors artistiques de l’abbatiale, de ses vitraux médiévaux au célèbre grand orgue Cavaillé-Coll.

Cette visite met également en lumière la restauration récente du monument, en dévoilant les grands chantiers menés sur la charpente, la rose sud et la façade, et les savoir-faire qui permettent aujourd’hui de préserver et de sublimer ce joyau du patrimoine rouennais. .

