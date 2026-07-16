L’abbaye dans tous les sens, Abbaye de Cluny, Cluny

Informations pratiques

L’abbaye dans tous les sens Vendredi 18 septembre, 10h00, 11h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00 Abbaye de Cluny Saône-et-Loire

1 classe par créneau horaire – Réservation sur mediation.cluny@monuments-nationaux.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T16:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

À travers un parcours ludique et interactif mobilisant leurs cinq sens, les élèves se projettent dans le quotidien des moines, le fonctionnement d’une abbaye médiévale, l’organisation et les enjeux des différents espaces d’un monastère.

Cette approche active favorise l’observation, la curiosité et la compréhension des modes de vie au Moyen Âge, en lien avec les programmes d’histoire.

À l’occasion de cet évènement des CAUE (Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement), nous vous proposons gratuitement l’accès à cette activité permettant, en ce début d’année scolaire, d’enrichir les apprentissages menés en classe par une approche sensible du patrimoine.

Abbaye de Cluny Rue du 11 Aout 1944, 71250 Cluny, France Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385591593 http://www.cluny-abbaye.fr Bâtiments abbatiaux, y compris le palais du pape Gélase et la tour du vieux moulin du XVIIe siècle.

À travers un parcours ludique et interactif mobilisant leurs cinq sens, les élèves se projettent dans le quotidien des moines, le fonctionnement d’une abbaye médiévale, l’organisation et les enjeux …

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