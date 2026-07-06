Informations pratiques

Landévennec

L’abbaye-forteresse en 3D

Place Yann Landévennec Landévennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 11:00:00

fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31

Explorez l’abbaye de Landévennec à travers un parcours inédit ! Commencez par la découverte de notre exposition temporaire, puis installez-vous confortablement en salle pour l’expérience en 3D. Enfilez vos lunettes de réalité virtuelle et remontez le temps jusqu’au XIIIe siècle pour voir l’ancienne abbaye-forteresse renaître sous vos yeux. Enfin, terminez par un tour sur le terrain arpentez les ruines actuelles et confrontez les vestiges réels aux secrets révélés par l’archéologie numérique. .

Place Yann Landévennec Landévennec 29560 Finistère Bretagne +33 2 98 27 35 90

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English :

L’événement L’abbaye-forteresse en 3D Landévennec a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime