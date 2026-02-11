L’ABEILLE ET LA BALADE ENCHANTÉE Moustoir-Ac
L'ABEILLE ET LA BALADE ENCHANTÉE
samedi 4 avril 2026.
L’ABEILLE ET LA BALADE ENCHANTÉE
Trait d’Union, 24 place Ste Barbe Moustoir-Ac Morbihan
Début : 2026-04-04
2026-04-04
Une balade contée originale et poétique, où un conteur à poney guide les enfants
à pied à travers un parcours ponctué d’histoires et de petites scénettes. Au fil du
chemin, vous découvrirez l’histoire d’une abeille courageuse qui se bat pour
survivre face à la pollution et à la disparition des fleurs. Cette balade sera suivie
d’un atelier créatif où les enfants réaliseront un objet recyclé inspiré du conte.
Animée par l’association Les Fées Samérahlies.
De 10h à 12h. À partir de 6 ans, limité à 15 personnes, sur inscription. .
Trait d'Union, 24 place Ste Barbe Moustoir-Ac 56500 Morbihan Bretagne
