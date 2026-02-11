L’ABEILLE ET LA BALADE ENCHANTÉE

Trait d’Union, 24 place Ste Barbe Moustoir-Ac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Une balade contée originale et poétique, où un conteur à poney guide les enfants

à pied à travers un parcours ponctué d’histoires et de petites scénettes. Au fil du

chemin, vous découvrirez l’histoire d’une abeille courageuse qui se bat pour

survivre face à la pollution et à la disparition des fleurs. Cette balade sera suivie

d’un atelier créatif où les enfants réaliseront un objet recyclé inspiré du conte.

Animée par l’association Les Fées Samérahlies.

De 10h à 12h. À partir de 6 ans, limité à 15 personnes, sur inscription. .

Trait d’Union, 24 place Ste Barbe Moustoir-Ac 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 55 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement L’ABEILLE ET LA BALADE ENCHANTÉE Moustoir-Ac a été mis à jour le 2026-02-06 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE