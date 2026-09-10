Labo des histoires sonores Médiathèque Luce Courville Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-20 17:30 – 19:00

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 11 et Age maximum : 17

Crée une fiction sonoreViens imaginer une histoire, enregistre son univers sonore et laisse la magie de la fiction opérer.

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/



Afficher la carte du lieu Médiathèque Luce Courville et trouvez le meilleur itinéraire

