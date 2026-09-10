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Labo des histoires sonores Médiathèque Luce Courville Nantes

vendredi 20 novembre 2026 · Médiathèque Luce Courville · Nantes

Labo des histoires sonores Médiathèque Luce Courville Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 20 novembre 2026
Fin
vendredi 20 novembre 2026
Heure de début
17:30
Lieu
Médiathèque Luce Courville
Adresse
1 Rue Eugène Thomas
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-20 17:30 – 19:00
Gratuit : oui  Jeune Public – Age minimum : 11 et Age maximum : 17 

Crée une fiction sonoreViens imaginer une histoire, enregistre son univers sonore et laisse la magie de la fiction opérer.

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300
02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/


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