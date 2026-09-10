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Labo des histoires sonores Médiathèque Luce Courville Nantes
vendredi 20 novembre 2026 · Médiathèque Luce Courville · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-20 17:30 – 19:00
Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 11 et Age maximum : 17
Crée une fiction sonoreViens imaginer une histoire, enregistre son univers sonore et laisse la magie de la fiction opérer.
Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300
02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/
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