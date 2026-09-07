Labo Satellite ( Les labos du Planétarium ), Planétarium de Vaulx-en-Velin, Vaulx-en-Velin

Informations pratiques

Labo Satellite ( Les labos du Planétarium ) Dimanche 20 septembre, 14h30 Planétarium de Vaulx-en-Velin Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:10:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:10:00+02:00

Labo Satellite ( Les labos du Planétarium )

Ce labo présente le rôle et le fonctionnement des satellites grâce à des maquettes et à la découverte d’exemples comme le satellite Sentinel-3.

Il permet de comprendre comment les satellites observent la Terre, surveillent les océans ou l’atmosphère et contribuent à la gestion des moyens de communication. On y explore également l’environnement spatial (vide, radiations, micro-débris) et la problématique croissante de la pollution spatiale.

Public : dès 10 ans

Planétarium de Vaulx-en-Velin Place de la Nation, 69120 Vaulx-en-Velin Vaulx-en-Velin 69120 Vernay Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Labo Satellite ( Les labos du Planétarium )

©Planétarium de Vaulx-en-Velin