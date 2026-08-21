LaboGraphic | mille formes Mille formes, Centre d’initiation à l’art pour les 0-6 ans Clermont-Ferrand

samedi 12 septembre 2026 · Mille formes, Centre d’initiation à l’art pour les 0-6 ans · Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Clermont-Ferrand

LaboGraphic | mille formes

Mille formes, Centre d’initiation à l’art pour les 0-6 ans 23 rue Fontgiève Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-09-12

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-09-12

Un atelier proposé par l’Amicale Graphique, avec les artistes Vincent Béchet, Brian Cougar, Paper Pistol Clotilde Francillon, Clément Murin, Bloom my day Catherine Nguyen

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Mille formes, Centre d’initiation à l’art pour les 0-6 ans 23 rue Fontgiève Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 42 66 64 milleformes@ville-clermont-ferrand.fr

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English :

A workshop presented by Amicale Graphique, featuring the artists: Vincent Béchét, Brian Cougar, Paper Pistol—Clotilde Francillon, Clément Murin, Bloom my day—Catherine Nguyen

L’événement LaboGraphic | mille formes Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-08-21 par Clermont Auvergne Volcans