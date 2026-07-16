L’ABOLITION DES PRIVILEGES /Cie Le Royal Velours, Théâtre Ligéria, Sainte-Luce-sur-Loire

Informations pratiques

L’ABOLITION DES PRIVILEGES /Cie Le Royal Velours Mercredi 4 novembre, 20h00 Théâtre Ligéria Loire-Atlantique

7 € à 17 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-04T20:00:00+01:00 – 2026-11-04T21:15:00+01:00

Fin : 2026-11-04T20:00:00+01:00 – 2026-11-04T21:15:00+01:00

Une plongée édifiante et historique dans la nuit de l’abolition des privilèges. Les différentes classes sociales sont réunies pour penser l’avenir.

C’est un État en déficit chronique, où les plus riches échappent à l’impôt. Un régime à bout de souffle. Un peuple à bout de nerfs, qui réclame justice et ne voit rien venir. Un pays riche mais bloqué, en proie aux caprices d’un climat déréglé. Telle est la France en 1789. Jusqu’à ce qu’en une nuit, à Versailles, tout bascule : la Nuit du 4 août. Dans un espace quadrifrontal, Maxime Pambet, seul acteur en scène, incarne une dizaine de personnages. Un récit haletant donnant le sentiment que l’Histoire s’est soudainement accélérée.

Les +

Texte d’après L’Abolition des privilèges, Bertrand Guillot © Groupe Delcourt, Les Avrils – 2022

A partir de 14 ans

Crédit photo ©Blokaus808

Théâtre Ligéria 80 rue de la Loire, 44980 Sainte-Luce-sur-Loire Sainte-Luce-sur-Loire 44980 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-ligeria-sainte-luce-loire-com.mapado.com/event/720493-labolition-des-privileges-cie-le-royal-velours »}]

Une plongée édifiante et historique dans la nuit de l’abolition des privilèges. Les différentes classes sociales sont réunies pour penser l’avenir.