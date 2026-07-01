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Visites guidées du château du Chassay, Château du Chassay Sainte Luce sur Loire, Sainte-Luce-sur-Loire

dimanche 20 septembre 2026 · Château du Chassay Sainte Luce sur Loire · Sainte-Luce-sur-Loire

Visites guidées du château du Chassay, Château du Chassay Sainte Luce sur Loire, Sainte-Luce-sur-Loire

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château du Chassay Sainte Luce sur Loire
Adresse
Mail de l'Europe 44980 Sainte Luce sur Loire
Ville
44980 Sainte-Luce-sur-Loire
Département
Loire-Atlantique
Tarif
limité à 25 places

Visites guidées du château du Chassay Dimanche 20 septembre, 10h30, 11h00, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00 Château du Chassay Sainte Luce sur Loire Loire-Atlantique

limité à 25 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Visites guidées et commentées du château par l’association AuBord du Fleuve. Organisation de visites adultes et familiales.

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Visites guidées et commentées du château par l’association AuBord du Fleuve. Organisation de visites adultes et familiales.

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