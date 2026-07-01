Visites guidées du château du Chassay, Château du Chassay Sainte Luce sur Loire, Sainte-Luce-sur-Loire

Informations pratiques

Visites guidées du château du Chassay Dimanche 20 septembre, 10h30, 11h00, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00 Château du Chassay Sainte Luce sur Loire Loire-Atlantique

limité à 25 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Visites guidées et commentées du château par l’association AuBord du Fleuve. Organisation de visites adultes et familiales.

Château du Chassay Sainte Luce sur Loire Mail de l’Europe 44980 Sainte Luce sur Loire Sainte-Luce-sur-Loire 44980 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@sainte-luce-loire.com »}]

Visites guidées et commentées du château par l’association AuBord du Fleuve. Organisation de visites adultes et familiales.

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