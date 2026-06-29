Labyrinthe de maïs à la ferme Kieffer Limersheim
samedi 11 juillet 2026 · Limersheim
Informations pratiques
Limersheim
Labyrinthe de maïs à la ferme Kieffer
Lieu dit Auf Rotzen Limersheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-25 2026-07-29 2026-08-03 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-19 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-29 2026-09-05 2026-09-16 2026-09-26
Partez à la découverte de notre labyrinthe de maïs à la recherche des panneaux qui ponctuent le parcours.
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Lieu dit Auf Rotzen Limersheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 06 66 96 87 fermekieffer@gmail.com
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English :
Discover our corn maze by looking for the signs along the way.
L’événement Labyrinthe de maïs à la ferme Kieffer Limersheim a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme du Grand Ried
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