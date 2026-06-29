Informations pratiques

Limersheim

Labyrinthe de maïs à la ferme Kieffer

Lieu dit Auf Rotzen Limersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-25 2026-07-29 2026-08-03 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-19 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-29 2026-09-05 2026-09-16 2026-09-26

Partez à la découverte de notre labyrinthe de maïs à la recherche des panneaux qui ponctuent le parcours.

Partez à la découverte de notre labyrinthe de maïs à la recherche des panneaux qui ponctuent le parcours. .

Lieu dit Auf Rotzen Limersheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 06 66 96 87 fermekieffer@gmail.com

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English :

Discover our corn maze by looking for the signs along the way.

L’événement Labyrinthe de maïs à la ferme Kieffer Limersheim a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme du Grand Ried