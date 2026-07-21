Lacaba Anthares Sloggers Infurious à La Grande Ourse La Grande Ourse Saint-Agathon
vendredi 4 septembre 2026 · La Grande Ourse · Saint-Agathon
Informations pratiques
Saint-Agathon
Lacaba Anthares Sloggers Infurious à La Grande Ourse
La Grande Ourse 9 Rue de Hent Meur Saint-Agathon Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 19:00:00
fin : 2026-09-04
Date(s) :
2026-09-04
Quatre groupes de métal et de rock vont prendre possession de la salle de spectacle La Grande Ourse pour faire rugir les guitares et électriser la foule. .
La Grande Ourse 9 Rue de Hent Meur Saint-Agathon 22200 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Lacaba Anthares Sloggers Infurious à La Grande Ourse Saint-Agathon a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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