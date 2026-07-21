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AGENDA · Saint-Agathon

ROSALIE CUNNINGHAM // SBRBS La Grande Ourse Saint-Agathon

jeudi 24 septembre 2026 · La Grande Ourse · Saint-Agathon

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Heure de début
20:15:00
Lieu
La Grande Ourse
Adresse
9 Rue de Hent Meur
Ville
22200 Saint-Agathon
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Saint-Agathon

ROSALIE CUNNINGHAM // SBRBS

La Grande Ourse 9 Rue de Hent Meur Saint-Agathon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 20:15:00
fin : 2026-09-24

Date(s) :
2026-09-24

À travers un mélange de psych rock classique, de prog et de folk teinté d’une audace digne d’un cabaret, l’auteure-compositrice-interprète et multi-instrumentiste Rosalie Cunningham maintient une personnalité forte.   .

La Grande Ourse 9 Rue de Hent Meur Saint-Agathon 22200 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement ROSALIE CUNNINGHAM // SBRBS Saint-Agathon a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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