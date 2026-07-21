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AGENDA · Saint-Agathon

MAX HIGHTOWER La Grande Ourse Saint-Agathon

jeudi 15 octobre 2026 · La Grande Ourse · Saint-Agathon

Informations pratiques

Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
jeudi 15 octobre 2026
Heure de début
20:15:00
Lieu
La Grande Ourse
Adresse
9 Rue de Hent Meur
Ville
22200 Saint-Agathon
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Saint-Agathon

MAX HIGHTOWER

La Grande Ourse 9 Rue de Hent Meur Saint-Agathon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 20:15:00
fin : 2026-10-15

Date(s) :
2026-10-15

Après des années à faire vibrer la Blues Highway en tant que membre du groupe de Mac Arnold, Max Hightower arrive à Guingamp.   .

La Grande Ourse 9 Rue de Hent Meur Saint-Agathon 22200 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement MAX HIGHTOWER Saint-Agathon a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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