MORGANE CADIGNAN La nuit je mens La Grande Ourse Saint-Agathon

Informations pratiques

Saint-Agathon

MORGANE CADIGNAN La nuit je mens

La Grande Ourse 9 Rue de Hent Meur Saint-Agathon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 21:00:00

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-11-06

Morgane Cadignan arrive avec un stand up aussi brillant que mordant, où elle questionne avec humour la place du mensonge dans nos vies et nos relations aux autres. .

La Grande Ourse 9 Rue de Hent Meur Saint-Agathon 22200 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement MORGANE CADIGNAN La nuit je mens Saint-Agathon a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol