L’ACADÉMIE DES LUTINS DE NOËL LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

L’ACADÉMIE DES LUTINS DE NOËL

LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 9 – 9 – EUR

9

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-19 10:30:00

fin : 2026-12-23

Date(s) :

2026-12-19

Voici l’histoire de Néo, un petit lutin qui rêvait de devenir un lutin du Père Noël.

Aujourd’hui, c’est un grand jour pour Néo, il fait son entrée dans la très célèbre académie des lutins de Noël. C’est là-bas que le Père Noël forme et sélectionne ses futurs petits camarades de fête de fin d’année. Mais attention, devenir un lutin de Noël n’est pas si facile que ça…

Néo va donc avoir besoin de votre aide pour réussir toutes les épreuves afin de réaliser son plus grand rêve être officiellement un lutin du Père Noël ! Un conte moderne basé sur l’imagination et la participation des enfants. 9 .

LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This is the story of Ne?o, a little elf who dreamed of becoming one of Santa’s elves.

L’événement L’ACADÉMIE DES LUTINS DE NOËL Toulouse a été mis à jour le 2026-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE