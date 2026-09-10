L’ACADÉMIE DES LUTINS DE NOËL LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE Toulouse
samedi 19 décembre 2026 · LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
L’ACADÉMIE DES LUTINS DE NOËL
LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 9 – 9 – EUR
9
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19 10:30:00
fin : 2026-12-23
Date(s) :
2026-12-19
Voici l’histoire de Néo, un petit lutin qui rêvait de devenir un lutin du Père Noël.
Aujourd’hui, c’est un grand jour pour Néo, il fait son entrée dans la très célèbre académie des lutins de Noël. C’est là-bas que le Père Noël forme et sélectionne ses futurs petits camarades de fête de fin d’année. Mais attention, devenir un lutin de Noël n’est pas si facile que ça…
Néo va donc avoir besoin de votre aide pour réussir toutes les épreuves afin de réaliser son plus grand rêve être officiellement un lutin du Père Noël ! Un conte moderne basé sur l’imagination et la participation des enfants. 9 .
LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie
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English :
This is the story of Ne?o, a little elf who dreamed of becoming one of Santa’s elves.
L’événement L’ACADÉMIE DES LUTINS DE NOËL Toulouse a été mis à jour le 2026-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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