LÂCHER DE CAISSES À SAVON

AVENUE DE LA COLONNE Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Assistez à un lâcher de caisses à savon, en mode Carnaval bien sûr ! L’idée est évidemment, de rigoler, de rassembler, de secouer, et de mélanger tout le monde.

Mais les caisses à savon, qu’est ce que c’est ?

Ce sont des véhicules à 3 4 roues (ou plus) sans moteur. Elles sont montées sur un châssis en bois ou en métal. Le déplacement résulte de l’effet de la gravité terrestre, la caisse est ainsi placée sur une pente ! Elle ne comporte aucun système de propulsion ni de traction mécanique. Alors, prêts pour une course complètement folle ?

Rendez-vous avenue de la Colonne pour la course la plus fun de l’année, un village carnaval et des animations musicales. Cette année, l’événement s’habille aux couleurs du Tour de France. Pensez à récompenser le plus beau déguisement ou le bolide le plus original ! (Maillot jaune, caravane publicitaire vivante, cycliste rétro…)

Avis aux participants Tout le monde peut participer, enfants, parents, grands-parents ! Fabriquez votre caisse à savon (engin roulant sans moteur, avec un système de freinage) et affrontez la descente en toute convivialité ! Faites preuve d’imagination, les plus créatifs seront récompensés. Enfin, pensez à vous inscrire, les places sont limitées !

Inscriptions en ligne prochainement… .

AVENUE DE LA COLONNE Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Attend a soapbox release, in Carnival mode of course! The idea, of course, is to have fun, get everyone together, shake things up, and mix it all up.

L’événement LÂCHER DE CAISSES À SAVON Toulouse a été mis à jour le 2026-02-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE