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Lâcher de truites à Saint-Maurice les Charencey SAINT MAURICE LES CHARENCEY Charencey

Lâcher de truites à Saint-Maurice les Charencey SAINT MAURICE LES CHARENCEY Charencey samedi 27 juin 2026.

Lieu
SAINT MAURICE LES CHARENCEY
Adresse
Etang communal
Ville
61190 Charencey
Département
Orne
Début
samedi 27 juin 2026
Fin
samedi 27 juin 2026
Tarif

Charencey

Lâcher de truites à Saint-Maurice les Charencey

SAINT MAURICE LES CHARENCEY Etang communal Charencey Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-06-27 2026-07-11 2026-07-25 2026-08-08 2026-09-05

L’Amicale des pécheurs de Saint Maurice procèdera à des lâchers pour la pêche. Cartes en vente autour de l’étang lors du passage du garde.
En cas de fortes chaleurs, certains lâchers pourront être reportés en septembre.

Cartes à l’année 65€ (femme 55€)/Cartes à la journée 8€ (jour de lâcher 10€)   .

SAINT MAURICE LES CHARENCEY Etang communal Charencey 61190 Orne Normandie  

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English : Lâcher de truites à Saint-Maurice les Charencey

L’événement Lâcher de truites à Saint-Maurice les Charencey Charencey a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Touisme des Hauts du Perche

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