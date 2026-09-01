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AGENDA · La Chapelle-en-Vercors

Lâcher d’histoires à la médiathèque impasse du collège La Chapelle-en-Vercors

samedi 12 septembre 2026 · impasse du collège · La Chapelle-en-Vercors

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
impasse du collège
Adresse
Médiathèque-CDI
Ville
26420 La Chapelle-en-Vercors
Département
Drôme
Tarif

La Chapelle-en-Vercors

Lâcher d’histoires à la médiathèque

impasse du collège Médiathèque-CDI La Chapelle-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:30:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Des histoires lues ou contées par les bénévoles de la médiathèque de La Chapelle-en-Vercors.
De 0 à 10 ans.
Thème la colère
  .

impasse du collège Médiathèque-CDI La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 25 62  mediatheque.cdi@cc-royans-vercors.org

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English :

Stories read or told by volunteers at the La Chapelle-en-Vercors media library.
For ages 0–10.
Theme: anger

L’événement Lâcher d’histoires à la médiathèque La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Vercors Drôme

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