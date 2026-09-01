Lâcher d’histoires à la médiathèque impasse du collège La Chapelle-en-Vercors

Informations pratiques

La Chapelle-en-Vercors

Lâcher d’histoires à la médiathèque

impasse du collège Médiathèque-CDI La Chapelle-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Des histoires lues ou contées par les bénévoles de la médiathèque de La Chapelle-en-Vercors.

De 0 à 10 ans.

Thème la colère

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impasse du collège Médiathèque-CDI La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 25 62 mediatheque.cdi@cc-royans-vercors.org

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English :

Stories read or told by volunteers at the La Chapelle-en-Vercors media library.

For ages 0–10.

Theme: anger

L’événement Lâcher d’histoires à la médiathèque La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Vercors Drôme