Informations pratiques

La Chapelle-en-Vercors

Forum des Associations & Journée porte ouverte

Champ de mars La Chapelle-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 09:00:00

fin : 2026-09-05 17:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Venez rencontrer nos moniteurs et nos adhérents, découvrir ou redécouvrir l’escalade, échanger autour de notre activité et partager un moment convivial. Les membres du club pourront également profiter d’une première journée de reprise après l’été.

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Champ de mars La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes cafvercorssud@gmail.com

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English :

Come meet our instructors and members, discover or rediscover rock climbing, talk about our sport, and enjoy a friendly get-together. Club members can also enjoy their first day back after the summer.

L’événement Forum des Associations & Journée porte ouverte La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme