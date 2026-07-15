Soirée France 2100 26420 La Chapelle-en-Vercors

Informations pratiques

La Chapelle-en-Vercors

Soirée France 2100

26420 10, avenue des Acacias La Chapelle-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 18:00:00

fin : 2026-08-11 19:30:00

Date(s) :

2026-08-11

Et si nous prenions le temps d’imaginer ensemble les territoires de demain ? Le Café des Loisirs vous invite à une soirée de rencontre et d’échanges autour du livre France 2100, en présence de son auteur, Guillaume Reffay

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26420 10, avenue des Acacias La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 77 75 97 62 contact@lecafedesloisirs.fr

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English :

What if we took the time to imagine together what the regions of tomorrow will look like? The Caf%E9 des Loisirs invites you to an evening of conversation and discussion centered on the book *France 2100*, with the author, Guillaume Reffay, in attendance.

L’événement Soirée France 2100 La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme